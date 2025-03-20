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20 березня 2025, 10:35

Росіяни обстріляли середмістя Херсона: пошкоджено освітній заклад

20 березня 2025, 10:35
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фото: Херсонська МВА
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Вранці у четвер, 20 березня, російські військові обстріляли центр Херсона. В результаті чого було пошкоджено навчальний заклад, де розташований пункт незламності

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

"Близько 5.00 ворог завдав удару по середмістю. Один зі снарядів влучив у дах освітнього закладу, на базі якого працює пункт незламності", - написав Мрочко.

За його словами, снаряд не розірвався, люди не постраждали.

Роботу пункту тимчасово припинено.

За даними, МВА, минулої доби під вогнем ворожої авіації, артилерії та безпілотників були Херсон, Антонівка, Інженерне, Комишани, Благовіщенське, Зеленівка.

Пошкоджено 5 багатоповерхівок, до 10 приватних будинків, авто, гараж.

Нагадаємо, в ніч на 20 березня росіяни запустили по Україні 171 БпЛА. Сили оборони збили 75 безпілотників, ще 63 ворожі БПЛА-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина.

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