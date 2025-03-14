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14 березня 2025, 13:55

Вмовляли на паспорти РФ та ремонтували російські танки: СБУ затримала двох зрадників з Херсонщини

14 березня 2025, 13:55
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Фото: СБУ
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Правоохоронці викрили двох жителів Херсонщини, які добровільно працювали на окупантів. Один з них, намагаючись сховатись, переїхав в інший регіон як переселенець

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали двох агентів РФ, які співпрацювали з ворогом під час тимчасово захопленої Херсонщини на початку повномасштабної війни. Чоловіки допомагали росіянам ремонтувати військову техніку та розселяти російські збройні угруповання в оселях місцевих жителів, які виїхали з регіону.

Один з них - 42-річний житель селища Миролюбівка, який після захоплення громади погодився очолити окупаційний "житлокомунгосп". На своїй "посаді" він "перереєстрував" підконтрольне підприємство та закликав односельчан працювати на псевдоустанову.

Він також шукав будинки, з яких через війну виїхали законні власники, і згодом там росіяни розміщували особовий склад та боєприпаси.

Інший фігурант - 68-річний житель селища Брускинське, який на власному подвір’ї організував для окупантів майстерню для ремонту підбитої ворожої техніки. Він також добровільно допомагав росіянам облаштовувати фортифікаційні споруди.

Зокрема, він агітував односельчан отримувати російські паспорти. Після звільнення Херсонщини зрадник намагався "залягти на дно" та переїхав до Кіровоградської області як переселенець. Проте правоохоронці викрили його та затримали.

Зараз обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше викрили колаборанта з Херсонщини, який став "старостою села". Відомо, що 54-річний місцевий житель добровільно працював на росіян. Тепер він продовжує працювати проти інтересів України.

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