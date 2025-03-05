Россияне атаковали с дрона Херсон: ранена женщина
Сегодня 5 марта около 13:30 российские войска атаковали с беспилотников Днепровский район Херсона
Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Под удар попала 70-летняя женщина. У нее – взрывная травма, контузия и обломочное ранение головы.
Потерпевшая самостоятельно обратилась в больницу. Ее госпитализировали.
Напомним, в среду ночью, 5 марта, российские захватчики нанесли удар по Херсону . Из-за вражеского артобстрела погиб мужчина.
Ранее мы сообщали, что ночью россияне запустили по Украине ракеты и более 180 "шахедов".
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