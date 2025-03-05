Россия за сутки нанесла по Донбасу почти 3 тыс. ударов
Российские захватчики за прошедшие сутки 2970 раз ударили по Донецкой области
Как сообщает RegioNews, об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Донецкой области.
"За сутки полиция зафиксировала 2970 вражеских атак по линии фронта и жилому сектору. Под удар попали 4 населенных пункта: города Константиновка, Покровск, села Ивановка, Иванополье", - говорится в сообщении.
Кроме того, установлена информация об одном убитом человеке в Богатыре, который погиб 3 марта в результате удара вражеского FPV-дрона.
Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали более 1200 кафиров, уничтожили десятки артсистем и 6 ББМ россиян.
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