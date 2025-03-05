Росіяни атакували з дрона Херсон: поранена жінка
Сьогодні 5 березня близько 13:30 російські війська атакували з безпілотників Дніпровський район Херсона
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що під удар потрапила 70-річна жінка. У неї – вибухова травма, контузія та уламкове поранення голови.
Потерпіла самостійно звернулася до лікарні. Її госпіталізували.
Нагадаємо, в середу вночі, 5 березня, російські загарбники завдали удару по Херсону. Через ворожий артобстріл загинув чоловік.
Раніше ми повідомляли, що вночі росіяни запустили по Україні ракети і понад 180 "шахедів".
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