Россияне атаковали дроном маршрутку в Херсоне: погиб человек, 9 раненых

иллюстративное фото: Херсонский городской совет

Сегодня, 2 марта, войска РФ атаковали с беспилотника маршрутное такси в Днепровском районе Херсона. Есть жертва, многие пассажиры ранены

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, днем россияне сбросили взрывчатку на маршрутный автобус.

"В результате этого один человек погиб, еще девять получили травмы разной степени и доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

По факту нарушения законов и обычаев войны идет досудебное расследование. Правоохранители документируют военные преступления, совершенные Россией.

Напомним, 1 марта российские оккупанты атаковали беспилотником жительницу поселка Антоновка под Херсоном. Сегодня 65-летняя женщина скончалась в больнице.