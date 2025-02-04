Эвакуация в Харьковской области: с опасных территорий нужно вывезти 126 детей
В Харьковской области от 23 января эвакуировали с самых опасных территорий Купянского района 141 семью с детьми. Нужно вывезти еще 126 детей
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, с 23 января из 8 населенных пунктов Великобурлукской и Кондрашевской общин 141 ребенок с семьями выехал в безопасные места.
Из трех сел Великобурлукской тергромады эвакуировали 82 ребенка с семьями. 59 вывезли из сел Кондрашевской общины.
Из этих районов следует вывезти еще 126 несовершеннолетних с семьями.
Синегубов отметил, что эвакуированные получают сопровождение и поддержку: есть места для временного проживания, оказывается материальная поддержка от ООН.
В Харькове работают Купянский и Кондрашевский центры поддержки для жителей этих общин.
Кроме того, действует "горячая линия" по эвакуации — 0-800-33-92-91.
Напомним, полицейские призывают жителей Мирнограда в Донецкой области эвакуироваться из-за наступления россиян. В изуродованном городе осталось около трех тысяч человек, которые выживают под обстрелами.