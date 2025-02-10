Стало известно, сколько детей Украина вернула домой с начала 2025 года

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Украина с начала 2025 года вернула домой уже более 30 детей. Работа в этом направлении продолжается

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на NV.

На днях директор инициативы Bring Kids Back UA и советница руководителя Офиса президента Дарья Заривна объявила о возвращении из РФ еще семи детей.

"С начала года это уже 31 ребенок. В прошлом году удалось вернуть около 450 детей. Вот сейчас три семьи находятся в Центре защиты прав ребенка, где проходят опрос", - сообщила она.

По ее словам, насильственно депортировано, усыновлено, передано в российские детские дома почти 20 тысяч украинских детей.

Кроме того, более 1,6 млн. несовершеннолетних украинцев находятся на временно оккупированных территориях.

Напомним, ранее в Минобразования назвали количество украинских школьников за границей. Всего за границей находится почти 356 тысяч учащихся из Украины.