Россияне сбросили более 20 КАБов на Запорожскую область: пострадала семья с детьми

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки, 8 февраля, российские оккупационные войска нанесли 342 удара по 11 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов разрушена и повреждена гражданская инфраструктура. Ранения получили взрослые и дети

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, за сутки оккупанты разрушили по меньшей мере 20 жилых домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Из-за обстрелов Гуляйполя авиабомбами пострадала семья – родители и двое детей.

"российские КАБ разрушили дом, где проживала семья. Отец и мать получили обломочные ранения и травмы головы, дети - контузии", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Запорожье Силы обороны уничтожили российскую управляемую авиационную бомбу (КАБ). Такой тип средства авиационного поражения военные сбили не в первый раз.