Фото: Нацполиция

Оккупанты в очередной раз атаковали Херсон. К сожалению, погиб 38-летний работник предприятия критической инфраструктуры

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон. Также враг ударил по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов. Против жилых кварталов русские войска использовали беспилотники, артиллерию и танк.

В результате вражеской атаки погиб 38-летний мужчина, работавший на предприятии критической инфраструктуры. Когда россияне совершили атаку – он ремонтировал поврежденные сети.

Напомним, что также в ночь на 8 февраля россияне атаковали Сумскую область . В Сумах из-за атаки врага произошел пожар. В частности, из-за попадания пострадал жилой дом.

Также сообщалось, что в ночь на 8 февраля украинские защитники сбили 67 российских беспилотников . Известно, что враг атаковал Украину 139-ю ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово - РФ.