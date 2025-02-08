Фото: Воздушные Силы ЗСУ

Украинские военные ночью сбили 67 российских беспилотников. В частности, в Киевской, Харьковской, Полтавской областях

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что в ночь на 8 февраля россияне атаковали Украину 139 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово — РФ.

Украинские защитники сбили 67 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

71 вражеский беспилотник-имитатор был локационно потерян. Однако без отрицательных последствий.

"В результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Киевщина", - сообщили военные.

Напомним, что накануне в Запорожье украинские защитники сбили российскую управляемую авиационную бомбу . По словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это уже не первый случай сбивания такого средства авиационного поражения. При этом он не уточнил, как военные сбили авиабомбу над Запорожьем.