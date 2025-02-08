Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Херсон. Також ворог вдарив по населених пунктах Херсонського та Бериславського районах. Проти житлових кварталів російські війська використали безпілотники, артилерію та танк.

Внаслідок ворожої атаки загинув 38-річний чоловік, який працював на підприємстві критичної інфраструктури. Коли росіяни здійснили атаку - він ремонтував пошкоджені мережі.

Нагадаємо, що також в ніч на 8 лютого росіяни атакували Сумську область. У Сумах через атаку ворога сталась пожежа. Зокрема, через влучання постраждав житловий будинок.

Також повідомлялося, що в ніч на 8 лютого українські захисники збили 67 російських безпілотників. Відомо, що ворог атакував Україну 139-ма ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово — РФ.