В Херсонской области организуют "больницы под землей"

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В семи заведениях здравоохранения Херсонской области организованы «больницы под землей»

Как передает RegioNews, об этом сообщает в Телеграмме начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В семи заведениях здравоохранения Херсона организованы "больницы под землей". В 2025 году такие важные проекты будут реализовываться еще в десяти областных заведениях.

"Приоритетными остаются вопросы безопасности. Уже в семи заведениях здравоохранения Херсона организованы "больницы под землей". Заработная плата медицинским работникам, ежедневно рискующим собственным здоровьем и жизнью, спасая других, должна быть достойной. В настоящее время Херсонская ОВА совместно с Минздравом и НСЗУ рассматривает вопросы механизмов дофинансирования медучреждений области", - говорится в сообщении.

Отметим, сейчас на деоккупированной части Херсонской области функционируют 135 учреждений здравоохранения, около 750 врачей и более 1600 медработников.

Напомним, в Украине медики пройдут обучение по оказанию психологической помощи. Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.