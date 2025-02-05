На Херсонщині організовують "лікарні під землею"

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У семи закладах охорони здоров’я Херсонської області організовані «лікарні під землею»

Як передає RegioNews, про це повідомляє у Телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У семи закладах охорони здоров’я Херсонщини організовані "лікарні під землею". У 2025 році такі важливі проєкти реалізовуватимуть ще у десяти обласних закладах.

"Пріоритетними залишаються безпекові питання. Вже в семи закладах охорони здоров’я Херсонщини організовані "лікарні під землею". Заробітна плата медичним працівникам, які щоденно ризикують власним здоров’ям та життям, рятуючи інших, має бути достойною. Наразі Херсонська ОВА спільно з МОЗ та НСЗУ розглядає питання щодо механізмів дофінансування медзакладів області", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, наразі на деокупованій частині Херсонської області функціонують 135 закладів охорони здоровʼя, близько 750 лікарів та більш ніж 1600 медпрацівників.

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