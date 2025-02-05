В пригороде Херсона оккупанты сбросили взрывчатку на человека: мужчина умер

иллюстративное фото: из открытых источников

Сегодня утром, 5 февраля, оккупационные войска РФ атаковали дроном пригород Херсона — Антоновку. В результате вражеского удара погиб мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

Предварительно известно, что россияне ударили по Антоновке около 08:00.

"В результате сброса взрывчатки 52-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. В момент атаки он находился на улице", - говорится в сообщении.

По факту военного преступления, повлекшего гибель человека, продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 5 февраля в Антоновке из-за атаки российского БпЛА пострадали три человека.