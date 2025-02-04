Россияне накрыли Херсонщину из артиллерии, авиации и БпЛА: есть жертва и 7 пострадавших

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Сегодня, 4 февраля, оккупационные войска РФ атаковали Херсонщину с применением авиации, артиллерии и дронов. Из-за вражеских обстрелов погиб мирный житель, еще семеро гражданских получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

"Днем оккупанты из артиллерии били по поселку Милово, в результате чего погиб 71-летний мужчина", — говорится в сообщении.

В течение суток:

в Станиславе из-за атаки вражеского дрона в больницу госпитализировали 71-летнюю женщину;

в Никольском при аналогичных обстоятельствах пострадал 73-летний мужчина;

в Херсоне в результате артиллерийских обстрелов 28-летняя женщина и 37-летний мужчина получили острую нейросенсорную потерю слуха, акуборатравму получила 85-летняя женщина.

в Днепровском районе города из-за атаки дрона ранения получила 52-летняя женщина. Также помощь на месте оказали 37-летнему мужчине.

По фактам совершения военных преступлений идет досудебное расследование.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 февраля, в Херсонской области в результате российских обстрелов погиб один человек, еще 9 ранены.