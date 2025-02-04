Россияне накрыли Херсонщину из артиллерии, авиации и БпЛА: есть жертва и 7 пострадавших
Сегодня, 4 февраля, оккупационные войска РФ атаковали Херсонщину с применением авиации, артиллерии и дронов. Из-за вражеских обстрелов погиб мирный житель, еще семеро гражданских получили ранения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.
"Днем оккупанты из артиллерии били по поселку Милово, в результате чего погиб 71-летний мужчина", — говорится в сообщении.
В течение суток:
- в Станиславе из-за атаки вражеского дрона в больницу госпитализировали 71-летнюю женщину;
- в Никольском при аналогичных обстоятельствах пострадал 73-летний мужчина;
- в Херсоне в результате артиллерийских обстрелов 28-летняя женщина и 37-летний мужчина получили острую нейросенсорную потерю слуха, акуборатравму получила 85-летняя женщина.
- в Днепровском районе города из-за атаки дрона ранения получила 52-летняя женщина. Также помощь на месте оказали 37-летнему мужчине.
По фактам совершения военных преступлений идет досудебное расследование.
Напомним, за прошедшие сутки, 3 февраля, в Херсонской области в результате российских обстрелов погиб один человек, еще 9 ранены.
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