В херсонской больнице умер раненый россиянами коммунальщик

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Сегодня утром в больнице скончался работник коммунального предприятия "Городское дорожное управление", который 30 января попал под вражеский обстрел на рабочем месте

Об этом сообщает Херсонская MBA, передает RegioNews.

Отмечается, 62-летний Владимир Васильков выполнял свою работу, когда российские кафиры атаковали Корабельный район. Мужчина получил тяжелые ранения. Врачи сделали все возможное. Но, к сожалению, травмы были смертельными.

Как рассказали в МВА, за последние несколько суток город потерял сразу двух работников коммунальных предприятий Херсона, также ранен.

В конце прошлой недели российские террористы сбросили с дрона взрывчатку на отца и сына Скориков, работников КП "Херсонгорсвет", возвращавшихся с работы домой. 22-летний Андрей Андреевич погиб на месте. Старший Андрей Скорик госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Напомним, утром 3 февраля россияне попали дроном по поселку Антоновка Херсонского района. Пострадала мирная жительница.

Также мы сообщали, что на днях враг атаковал в Херсоне машину медиков с помощью дрона, обошлось без жертв.