Оккупанты атаковали беспилотником Херсон: есть раненый
В понедельник, 3 февраля, около 11:00 россияне атаковали Корабельный район Херсона, сбросив с дрона взрывчатку
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.
В результате атаки взрывную травму и обломочные ранения обеих ног и левой руки получил 40-летний мужчина.
Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.
Напомним, утром 3 февраля россияне попали дроном по поселку Антоновка Херсонского района. Пострадала мирная жительница.
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