В результате ракетного удара по Полтаве погибла известная актриса и волонтер
В Полтаве в результате российских обстрелов 1 февраля погибла актриса и волонтер Анастасия Кольвах
Об этом сообщил в Фейсбуке Театр современного диалога Полтавы, передает Regionews.
"1 февраля, российская ракета убила нашу коллежку, актрису, соавторку перфоменсов и постановок. Нашу Настю Кольвах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что она была всесторонне одаренной, она работала как в сфере культуры, так и в ИT.
"Активно волонтерила и вообще была (ужасное слово была) светлым человеком. Пусть и память о ней будет светлой и чистой", - говорится в некрологе.
Напомним, количество погибших в Полтаве из-за ракетного удара увеличилось до 12 человек. По данным ГСЧС, спасены 22 человека. Работы продолжаются.
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