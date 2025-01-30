На Днепропетровщине в результате российской атаки уничтожено учебное заведение

фото: Телеграмм Сергей Лысак

В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате вражеских обстрелов вечером, 29 января, разрушен лицей, повреждены линия электропередач, предприятие и более 20 частных домов

Как передает RegioNews, об этом начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил в Телеграмме.

"На Синельниковщине в результате вечерней атаки уничтожен лицей. Буря там, спасатели обуздали", - говорится в сообщении.

Глава ОВА отметил, что российские террористы повредили здание культуры, религиозное учреждение, админздание, почту, магазин, предприятие. Также повреждения получили 22 частных дома и линия электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.

Он также добавил, что ночью 30 января россияне ударили из тяжелой артиллерии по Мировскому обществу Никопольского района. Погибших и раненых нет.

Как сообщалось, за минувшие сутки россияне более 400 раз обстреляли Запорожскую область. Он вражеских обстрелов пострадали 9 населенных пунктов региона. В частности, оккупанты совершили 16 авиационных ударов по Новопавловке.