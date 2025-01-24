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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Станислав, Широкая Балка, Незламное, Шляховое, Зеленовка, Садовое, Камышаны, Инженерное, Червоный Маяк, Берислав, Бургунка, Велетенское, Веселое, Никольское, Николаевка, Никольские дачи, Монастырское, Новотягинка, Золотая Балка, Змеевка, Ольговка, Львово, Ивановка, Тягинка, Токаревка, Понятовка, Казацкое, Разлив и город Херсон.

Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в том числе повредили 2 многоэтажки и 9 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственные постройки, гараж и частные автомобили.

Из-за российских ударов 3 человека получили ранения.

Напомним, в ночь на 24 января россияне в очередной раз произвели обстрел территории Киевской области беспилотниками. Возник пожар в 10-этажке. Погибли три человека.