Оккупанты атаковали дроном пригород Херсона: пострадали гражданские
В пятницу, 24 января, российские оккупанты атаковали беспилотником поселок Антоновка Херсонского района. В результате вражеского удара пострадали местные жители
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.
По имеющимся данным, оккупанты отаковали Антоновку дроном около 11:00. Из-за взрыва пострадали 80-летний мужчина и 52-летняя женщина.
"У обоих — минно-взрывная травма и обломочные ранения. Пострадавшие госпитализированы и им предоставляется необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки, 23 января, в Херсонской области из-за российских ударов получили ранения три человека.
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