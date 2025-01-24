На Львовщине обломки русского дрона повредили дом
Ночью 24 января Львовщину атаковали четыре боевых беспилотника. Силы ПВО уничтожили все вражеские цели
Об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, передает RegioNews.
В одном из сел Львовского района в результате падения обломков "шахеда" поврежден жилой дом: выбиты окна, двери, рядом – воронка, диаметром 4 метра.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. Информация еще уточняется.
Напомним, в ночь на 24 января россияне в очередной раз произвели обстрел территории Киевской области беспилотниками. Возник пожар в 10-этажке. Погибли три человека.
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