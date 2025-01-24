На Черниговщине в результате вражеской атаки повреждены дома и авто
Ночью 24 января россияне в очередной раз атаковали Черниговщину ударными дронами
Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.
В результате атаки повреждены жилые дома и автомобиль в Корюковском районе.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 24 января россияне в очередной раз произвели обстрел территории Киевской области беспилотниками. Возник пожар в 10-этажке. Погибли три человека.
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