Россияне ударили дроном по девятиэтажке в Купянске: пострадала женщина

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Во вторник, 14 января, утром в результате российского удара FPV-дроном в Купянске пострадала женщина

Об этом сообщила Харьковская ОВА, передает RegioNews.

"Российские оккупанты продолжают террор мирного населения Харьковщины. Сегодня около 10:00 враг ударил FPV-дроном по девятиэтажке в Купянске. В результате попадания пострадала 74-летняя женщина", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 14 января в результате российских обстрелов Казачьей Лопани на Харьковщине во дворе собственного дома погиб мужчина.