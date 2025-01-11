В Черкасской обломки российских беспилотников повредили дома
В ночь на 11 января российские военные атаковали беспилотниками Черкасскую область. Силы ПВО уничтожили 9 БпЛА
Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.
"Повсюду обошлось без пострадавших. В одном случае обломками повреждено остекление окон в четырех домах. Обследование территории продолжается", – говорится в сообщении.
Также в двух громадах зафиксировано повреждение окон в пяти жилых домах и нескольких не эксплуатируемых зданий.
Специалисты изъяли обломки всех воздушных целей.
Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области вводится новая система оповещения о тревоге. Предварительно все алгоритмы отработали с профильными службами и военными.
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