Смертельное ДТП в Херсоне: перед судом предстанет правоохранитель

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Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование по делу правоохранителя, который привел к смертельной аварии в Херсоне Обвинительный акт уже направили в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

ДТП произошло в сентябре прошлого года. По материалам следствия, работник правоохранительного органа двигался на служебном автомобиле по второстепенной дороге. На нерегулируемом перекрестке он не пропустил легковушку, которая ехала по главной и столкнулся с авто. Из-за полученных множественных травм водитель легковушки - житель Херсона - погиб на месте аварии.

Правоохранителя обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего.

"Санкция статьи предусматривает лишение свободы до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее ДБР сообщило о подозрении военнослужащему, который стал виновником смертельного ДТП в Славянске Донецкой области. В результате аварии погибли два человека, среди них – журналистка.