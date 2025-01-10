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10 січня 2025, 16:40

Смертельна ДТП у Херсоні: перед судом постане правоохоронець

10 січня 2025, 16:40
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування у справі правоохоронця, який спричинив смертельну аварію в Херсоні. Обвинувальний акт вже направили до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДБР.

ДТП сталася у вересні минулого року. За матеріалами слідства, працівник правоохоронного органу рухався на службовому автомобілі по другорядній дорозі. На нерегульованому перехресті він не пропустив легковик, який їхав головною та зіткнувся з авто. Через отримані множинні травми водій легковика – мешканець Херсона – загинув на місці аварії.

Правоохоронця обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

"Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру військовослужбовцю, який став винуватцем смертельної ДТП у Слов’янську на Донеччині. Внаслідок аварії загинули дві особи, серед них – журналістка.

суд ДБР смерть слідство Херсон аварія смертельна ДТП
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