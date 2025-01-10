Под Львовом пешеход погиб под колесами двух автомобилей

фото: Нацполиция

Смертельное ДТП произошло в среду поздно вечером, 8 января, на трассе "Львов-Тернополь" в селе Тарасовка Львовского района. Пешеход погиб на месте аварии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции во Львовской области.

По материалам следствия, около 23:00 водитель автомобиля Skoda Octavia сбил на дороге мужчину 35-40 лет. После этого на потерпевшего наехал микроавтобус Volkswagen Transporter.

"Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, его лицо устанавливается", – говорится в сообщении.

За рулем легковушки находился 72-летний житель Хмельницкой области, а микроавтобусом управлял 63-летний житель Кировоградщины.

Продолжается досудебное расследование. Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагической аварии.

Напомним, 8 января на Львовщине легковушка Mazda столкнулась с грузовиком MAN. В аварии погиб мужчина, пострадали два четырехлетних мальчика.