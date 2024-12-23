Смертельное ДТП в Славянске: военнослужащему объявили подозрение, среди жертв – журналистка

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении военнослужащему, который стал виновником смертельного ДТП в Славянске Донецкой области. В результате аварии погибли два человека, среди них - журналистка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По материалам следствия, авария произошла 30 мая 2024 года, около 15.55, на перекрестке улиц Банковская и Шевченко. Микроавтобус, за рулем которого находился военнослужащий, столкнулся с легковым автомобилем. В результате мощного удара оба транспортных средства потеряли управляемость и изменили траекторию движения. Один из них выехал на тротуар, задев пешехода.

На месте трагедии погиб водитель легкового автомобиля. Женщина-пешеход, которая оказалась журналисткой государственного издания, получила тяжелые травмы и скончалась в больнице.

Военнослужащему объявили подозрение по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим гибель нескольких человек.

Решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжается следствие.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет", ― говорится в сообщении.

Напомним, в Ковеле на Волыни работник ТЦК совершил ДТП. Военнослужащий находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.