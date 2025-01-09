фото: ГВА

В четверг, 9 января, в 11:00 российские военные ударили по Херсону из авиации

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

Россияне выпустили три управляемых авиабомбы. Одна КАБ попала в частный дом, разрушив его. Из-под завалов достали мужчину и женщину, которых забрала "скорая". У 85-летней пострадавшей контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травма. Еще у одной пострадавшей острая реакция на стресс.

Также в результате вражеского авиаудара возникли пожары. Есть попадание в предприятие и детсад.

Еще двоих пострадавших в результате авиаудара доставили в больницу. У 63-летней женщины и 67-летнего мужчины – минно-взрывная травма.

Также к медикам обратился 56-летний херсонец, получивший минно-взрывную травму и контузию.

Сейчас врачи обследуют всех пострадавших.

Последствия попадания управляемой авиабомбы на территорию детского сада:

Напомним, 8 января российские войска атаковали около 40 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли трое гражданских, 10 мирных жителей получили ранения.