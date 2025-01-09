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Число пострадавших из-за российского авиаудара по Херсону 9 января увеличилось до девяти

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает RegioNews.

"Скорая" доставила в больницу 51-летнего мужчину, который получил взрывную травму и контузию.

Еще двум пострадавшим – 63-летней женщине и 38-летнему мужчине – медпомощь оказали на месте. У них тоже взрывные травмы и контузии.

Напомним, 9 января в 11:00 российские военные выпустили по Херсону три управляемых авиабомбы. Ранее сообщалось о шести пострадавших.