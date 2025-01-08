Россияне обстреляли прибрежную зону Херсона: пострадал пенсионер
Днем 8 января российские оккупанты атаковали Херсон. В результате вражеского удара пострадал пожилой мужчина
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.
Известно, что около 12.30 захватчики ударили по прибрежной зоне Херсона.
"Контузию, закрытую черепно-мозговую травму и обломочное ранение грудной клетки получил 75-летний херсонец", – говорится в сообщении.
В настоящее время мужчина находится в больнице. Пенсионеру оказывают необходимую медицинскую помощь.
Напомним, 8 января войска РФ атаковали с беспилотника микроавтобус у поселка Надднепрянское Херсонского района. Есть жертва и раненый.
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