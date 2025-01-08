Войска РФ ударили по Бериславу в Херсонской области: есть жертва и раненые

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В среду, 8 января, оккупанты ударили дроном по Бериславу. В результате вражеских атак погиб мирный житель, ранены по меньшей мере три человека

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По имеющимся данным, российские военные убили гражданского ударом с беспилотника.

"Из-за сброса взрывчатки с дрона погиб 40-летний мужчина. Мои соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.

Также в результате атаки взрывную травму и ранение ноги получила 43-летняя местная жительница. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Кроме того, по информации Херсонской ОВА, утром из-за сброса взрывчатки с дрона в Бериславе пострадали два человека. 66-летний мужчина получил взрывную травму и ранение руки, а у 69-летней женщины диагностировали взрывную травму, обломочные ранения рук, ног, головы и живота.

В настоящее время все пострадавшие находятся в больнице под наблюдением медиков.

Напомним, 8 января войска РФ атаковали с беспилотника микроавтобус возле поселка Приднепровское Херсонского района. Есть жертва и раненый.