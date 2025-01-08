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08 січня 2025, 12:57

Війська РФ вдарили по Бериславу на Херсонщині: є жертва та поранені

08 січня 2025, 12:57
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У середу, 8 січня, окупанти вдарили дроном по Бериславу. Внаслідок ворожих атак загинув мирний житель, поранені щонайменше троє людей

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За наявними даними, російські військові вбили цивільного ударом із безпілотника.

"Через скидання вибухівки з дрона загинув 40-річний чоловік. Мої співчуття рідним і близьким", — йдеться в повідомленні.

Також внаслідок атаки вибухову травму і поранення ноги дістала 43-річна місцева жителька. Потерпілу ушпиталили до лікарні.

Крім того, за інформацією Херсонської ОВА, зранку через скидання вибухівки з дрона в Бериславі постраждали двоє людей. 66-річний чоловік дістав вибухову травму та поранення руки, а в 69-річної жінки діагностували вибухову травму, уламкові поранення рук, ніг, голови та живота.

Наразі всі потерпілі перебувають у лікарні під наглядом медиків.

Нагадаємо, 8 січня війська РФ атакували з безпілотника мікроавтобус поблизу селища Наддніпрянське Херсонського району. Є жертва та поранений.

війна Херсонська ОДА обстріли жертва Херсонська область Прокудін Олександр Сергійович
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