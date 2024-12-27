Оккупанты ударили дроном по Херсонскому району: ранен гражданский
В пятницу, 27 декабря, российские военные ударили дроном по поселку Белозерка Херсонского района. В результате атаки ранения получил гражданский
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
"В результате сброса взрывчатки с дрона 51-летний мужчина, находившийся на улице, получил взрывную травму, обломочные ранения ноги и спины", — говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Напомним, сегодня утром, 27 декабря, в результате очередной дроновой атаки РФ на Херсон пострадал местный житель.
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