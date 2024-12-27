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27 декабря 2024, 17:31

Россияне накрыли из артиллерии окрестности Херсона: пострадали гражданские

27 декабря 2024, 17:31
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Сегодня днем, 27 декабря, оккупационные войска РФ ударили из артиллерии по селам Белозерка и Камышаны Херсонского района. В результате атаки пострадали мужчина и женщина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Сначала кафиры накрыли огнем Белозерку.

"В результате вражеского обстрела 42-летний мужчина получил взрывную травму и контузию. В настоящее время пострадавший находится в больнице, где получает необходимую медпомощь", — говорится в сообщении.

Также досталось Камышанам. Из-за российских артиллерийских обстрелов пострадала пенсионерка. Известно, что в момент атаки 65-летняя женщина находилась в здании. Она получила взрывную травму и контузию. Медики оказали потерпевшей помощь на месте.

Напомним, сегодня утром, 27 декабря, в результате очередной дроновой атаки РФ на Херсон пострадал местный житель.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Херсонской области в результате российских обстрелов получили ранения шесть человек.

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