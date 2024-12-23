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23 декабря 2024, 15:55

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: суд оставил подозреваемого под стражей

23 декабря 2024, 15:55
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фото: "Эспрессо", Юлия Зубченко
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В понедельник, 23 декабря, в Высшем Апелляционном суде состоялось очередное заседание по делу об убийстве подростка, состоявшемся в апреле на станции фуникулера в Киеве. Суд постановил продлить меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому – сотруднику Управления государственной охраны Артему Косову

Об этом сообщает "Эспрессо", передает RegioNews.

Во время заседания суд поддержал решение Шевченковского районного суда города Киева о продлении ареста подозреваемого, отклонив ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения на более мягкий.

Решение суда прокомментировал отец погибшего подростка. Он отметил, что полностью поддерживает сегодняшний вердикт. В то же время, мужчина выразил недовольство действиями адвокатов подозреваемого, которые, по его словам, неоднократно игнорировали судебные заседания.

"Приходят тогда, когда им нужно. На сегодняшнее заседание они пришли, а на прошедшие два нет: на одно из них пришли, а потом ушли, потому что они сильно заняты", – сказал отец погибшего.

Из-за этого несколько заседаний, включая опрос свидетелей, были сорваны.

Напомним, 7 апреля несовершеннолетний парень погиб на станции фуникулера из-за смертельной раны шеи. ДБР открыло уголовное производство, поскольку участник конфликта с подростком служит водителем в Управлении государственной охраны. Впоследствии военнослужащему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Подозреваемый в убийстве на станции фуникулера находится в СИЗО.

Также сообщалось, что во время конфликта подозреваемый был в состоянии опьянения – в его крови было обнаружено 1,2 промилле алкоголя.

суд Киев убийство фуникулёр мера пресечения
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