Россияне атаковали образовательное учреждение в центре Херсона: ОВА показала последствия обстрелов

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В четверг, 19 декабря, русские войска обстреляли центральный район Херсона. Оккупанты попали в образовательное учреждение, зафиксированы повреждения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

К счастью, в результате вражеской атаки никто не пострадал.

"В результате "прилета" в здании выбило стекла, а также свалило деревья во дворе", – говорится в сообщении.

Напомним, утром 19 декабря россияне атаковали дроном магазин в поселке Нововоронцовка Бериславского района. В результате удара пострадали шесть гражданских.

Также сообщалось, что в Кривом Роге в Днепропетровской области продолжается ликвидация последствий ракетной атаки РФ 18 декабря.