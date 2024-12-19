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19 декабря 2024, 13:35

На Херсонщине российский дрон атаковал магазин в Нововоронцовке: пострадали 6 гражданских

19 декабря 2024, 13:35
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фото: Херсонская ОВА
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Сегодня утром, 19 декабря, российские оккупанты нанесли удар беспилотником по поселку Нововоронцовка Бериславского района. В результате удара пострадали по меньшей мере шесть местных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

Из-за вражеской атаки повреждено здание местного магазина и три автомобиля, припаркованные поблизости. Предварительно, пострадавшие находились на улице в момент взрыва.

Среди пострадавших:

  • 58-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и обломочное ранение голени. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

  • 44-летняя женщина – получила тяжелые травмы: взрывную и открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные обломочные ранения головы. Пострадавшая находится в коме.

  • 71-летняя женщина – получила обломочное ранение грудной клетки.

  • 65-летний мужчина - получил взрывную травму и обломочное ранение глаза.

  • 58-летняя женщина получила обломочные ранения обеих голеней, взрывную травму и контузию.

  • 51-летний мужчина – обратился в больницу позже. У него диагностировали взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга.

В настоящее время все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, им оказывается медицинская помощь.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб , двое гражданских получили ранения.

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