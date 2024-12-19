Ракетный удар по Кривому Рогу: продолжается ликвидация последствий российской атаки

фото: Сергей Лысак

В Кривом Роге в Днепропетровской области продолжается ликвидация последствий ночной российской ракетной атаки 18 декабря. Коммунальные службы убирают обломки, а благотворительные организации оказывают гуманитарную помощь жильцам поврежденных домов

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, сейчас работает штаб помощи. Криворожцы могут написать заявление на получение материальной поддержки из местного бюджета.

"Из резерва города завезены необходимые строительные материалы. В частности, osb-плиты, пленка, рельсы, гвозди. Их выдают людям, чьи дома повреждены. Муниципальные ремонтные бригады готовы помочь всем, кто к ним обратится", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 18 декабря в Кривом Роге во время воздушной тревоги раздались взрывы. Россияне атаковали город ракетами.