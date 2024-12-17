Россияне убили жительницу Херсонщины, ранены 5 гражданских

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Вчера, 16 декабря, российские войска атаковали 30 населённых пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, пятеро гражданских получили ранения

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Антоновка, Гончарное, Ингулец, Томина Балка, Кизомис, Белозерка, Берислав, Станислав, Широкая Балка, Новоберислав, Понятовка, Гавриловка, Садовое, Токаревка, Камышаны, Михайловка, Новорайск, Львово, Николаевка, Монастырское, Велетенское, Веселое, Томарино, Тягинка, Ольга, Ивановка, Нововоронцовка, Новотягинка и Чернобаевка.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения", — говорится в сообщении.

Российские захватчики били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Оккупанты повредили две многоэтажки и 15 частных домов. Также россияне изуродовали газопровод и хозяйственные постройки.

Напомним, ранее сообщалось, что 16 декабря оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на магазин в Бериславе. В результате "прилета" дрона в крышу магазина погибла 53-летняя женщина. Позже стало известно о еще одной пострадавшей местной жительнице.