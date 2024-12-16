Россияне сбросом с дрона убили женщину в Херсонской области
В понедельник, 16 декабря, около 10:00 российские военные атаковали Берислав Херсонской области
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
Оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на магазин.
В результате атаки 53-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.
Напомним, 16 декабря россияне ударили дроном по Антоновке под Херсоном. Пострадал мужчина.
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