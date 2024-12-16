Россияне ударили БпЛА по магазину в Бериславе: пострадала женщина
Из-за сегодняшней утренней атаки дрона на Берислав пострадала жительница города. Захватчики ударили беспилотником по местному магазину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По имеющейся информации, россияне атаковали магазин около 10:00.
"В результате вражеского удара 59-летняя женщина получила взрывную травму и контузию", – говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу.
Ранее сообщалось, что утром оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на магазин в Бериславе. В результате "прилета" дрона в крышу магазина погибла 53-летняя женщина.
Оккупанты ударили дроном по пригороду Херсона: ранен гражданскийВсе новости »
16 декабря 2024, 14:57Атака "Шахедов" на Киевщину: повреждены частные дома
16 декабря 2024, 12:41Россияне ударили дроном по Антоновке под Херсоном: пострадал мужчина
16 декабря 2024, 11:28
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
Подозреваемого в совершении теракта возле здания ТЦК в Днепре взяли под стражу
16 декабря 2024, 16:56На Николаевщине в ДТП погибли два человека, среди пострадавших – ребенок
16 декабря 2024, 16:53Мобилизированного с инвалидностью 1-й группы отправили на фронт, где он попал в плен: Запорожский ТЦК опроверг фейк
16 декабря 2024, 16:45Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Краматорском направлении
16 декабря 2024, 16:29На Хмельнитчине горел жилой дом: погиб мужчина, пострадала женщина
16 декабря 2024, 16:23В Хмельницкой области разоблачили подпольные цеха по изготовлению табака
16 декабря 2024, 15:59По программе "єОселя" выдано уже 15 тыс. кредитов, – Елена Шуляк
16 декабря 2024, 15:17Сырский отстранил командира 211-й ПМБр и приказал проверить информацию об издевательствах над солдатами
16 декабря 2024, 15:15Оккупанты ударили дроном по пригороду Херсона: ранен гражданский
16 декабря 2024, 14:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все блоги »