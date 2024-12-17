Россияне обстреляли Запорожскую область из авиации, РСЗО и артиллерии: есть разрушения
За прошедшие сутки, 16 декабря, российские оккупационные войска нанесли 342 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", – говорится в сообщении.
Напомним, 14 декабря Силы обороны провели многоэтапную спецоперацию на временно оккупированной части Запорожской области, уничтожив российский локомотив и 40 вагонов-цистерн с топливом, а также разрушили логистику врага.
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