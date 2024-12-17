Оккупанты атаковали дронами две общины Николаевщины

иллюстративное фото: Нацполиция

За прошедшие сутки российские войска атаковали дронами-камикадзе Куцурубскую и Очаковскую общины Николаевского района

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Известно, что около 08:30 оккупанты атаковали FPV-дроном акваторию Очаковской общины. К счастью, люди не пострадали.

Также россияне дважды ударили дронами-камикадзе по населенным пунктам Куцурубской общины.

"В с. Дмитровка в результате одного из обстрелов повреждены хозяйственные постройки во частном дворе. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупационные войска нанесли 342 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура.