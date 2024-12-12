Из-за российских обстрелов пострадали 6 жителей Херсонщины
Вчера, 11 декабря, российские войска атаковали 29 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов шестеро гражданских получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались: Херсон, Антоновка, Садовое, Камышаны, Белозерка, Станислав, Благовещенское, Томина Балка, Берислав, Томарино, Красный Маяк, Нововоронцовка, Шляховое, Понятовка, Токаревка, Ольговка, Днепровское, Кизомис, Львово, Михайловка, Монастырское, Ивановка, Николаевка, Тягинка, Саблуковка, Никольское, Качкаровка, Веселое и Казацкое.
"Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения", — говорится в сообщении.
Российские захватчики били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Оккупанты повредили многоэтажку и 16 частных домов. Также россияне изуродовали хозяйственное сооружение, гараж и частные автомобили.
Напомним, 11 декабря россияне атаковали дроном Днепровский район Херсона. В результате сброса взрывчатки с дрона пострадала 91-летняя женщина.