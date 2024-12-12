Российские войска атаковали БпЛА Очаков Николаевской области

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Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

"Вчера, 11 декабря, в 10:12 враг атаковал дроном типа FPV г. Очаков Очаковской общины", - говорится в сообщении.

К счастью, в результате вражеского удара люди не пострадали.

Напомним, количество погибших в результате ракетного удара по клинике в Запорожье во вторник, 10 декабря, по состоянию на сегодняшнее утро выросло до 10.