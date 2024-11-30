Россияне сбросили взрывчатку на маршрутку в Херсоне: есть раненые
В субботу, 30 ноября, российские военные атаковали с дрона общественный транспорт в Херсоне
Об этом сообщает Херсонская ОВА полиции, передает RegioNews.
Оккупанты сбросили взрывчатку на маршрутку в Днепровском районе. Пострадали четыре человека.
Взрывные травмы и обломочное ранение живота получили три женщины. Также ранение голени получил 59-летний мужчина.
Всех пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.
Напомним, 29 ноября, российские войска сбросили авиабомбу на поселок Купянского района. В результате удара погиб мирный житель.
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
На Закарпатье женщина во время застолья взорвала гранату: трое погибших
30 ноября 2024, 12:50Запорожская АЭС третий раз за месяц на грани блэкаута, – Минэнерго
30 ноября 2024, 12:31Утренний пожар во Львове: от огня спасли два жилых дома
30 ноября 2024, 11:54Российская армия потеряла за сутки в Украине еще 1740 солдат
30 ноября 2024, 10:47Ночная атака на Украину: ни один из российских дронов не достиг своей цели
30 ноября 2024, 10:23В Киеве накрыли незаконные АЗС
30 ноября 2024, 09:22На границе с Румынией задержали контрабанду косметики на 240 тысяч гривен
30 ноября 2024, 06:48Ледяная Тиса за тысячи долларов: на границе задержали двух беглецов в Румынию
30 ноября 2024, 01:27Похитил, изнасиловал, убил и поджег: в Полтаве будут судить 57-летнего педофила
30 ноября 2024, 00:24
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Все блоги »