В Херсонском районе россияне атаковали дронами гражданских: есть пострадавшие

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Сегодня утром, 27 ноября, российские захватчики уже дважды атаковали дронами жителей села Станислав Херсонского района. Под удар попали два человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По имеющейся информации, оккупанты ударили по Станиславу в 10:00. В результате атаки дрона пострадал мужчина 1977 года рождения. Херсонец был доставлен в больницу.

"У него диагностировали минно-взрывную травму и обломочное ранение лица. Пострадавшему оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Также около 10:00 войска РФ сбросили взрывчатку с дрона на еще одного гражданского в Станиславе. Мирный житель получил минно-взрывную травму, контузию и обломочное ранение ноги. Медики предоставили 68-летнему мужчине необходимую помощь. Он также будет лечиться амбулаторно.

Напомним, в результате очередной атаки на Херсон сегодня, 27 ноября, ранения получила 70-летняя мирная жительница.

Также сообщалось, что утром 27 ноября российские войска атаковали ударным дроном автомобиль с хлебом, который направлялся в прифронтовые села на Запорожье. Водитель машины получил ранения.