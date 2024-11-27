В Херсонском районе россияне атаковали дронами гражданских: есть пострадавшие
Сегодня утром, 27 ноября, российские захватчики уже дважды атаковали дронами жителей села Станислав Херсонского района. Под удар попали два человека
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По имеющейся информации, оккупанты ударили по Станиславу в 10:00. В результате атаки дрона пострадал мужчина 1977 года рождения. Херсонец был доставлен в больницу.
"У него диагностировали минно-взрывную травму и обломочное ранение лица. Пострадавшему оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Также около 10:00 войска РФ сбросили взрывчатку с дрона на еще одного гражданского в Станиславе. Мирный житель получил минно-взрывную травму, контузию и обломочное ранение ноги. Медики предоставили 68-летнему мужчине необходимую помощь. Он также будет лечиться амбулаторно.
Напомним, в результате очередной атаки на Херсон сегодня, 27 ноября, ранения получила 70-летняя мирная жительница.
Также сообщалось, что утром 27 ноября российские войска атаковали ударным дроном автомобиль с хлебом, который направлялся в прифронтовые села на Запорожье. Водитель машины получил ранения.